Flor Vigna respondió a las críticas de Sabrina Rojas por el video íntimo

Flor Vigna habló sobre el video que posteó en sus redes sociales, en donde se la puede ver en una situación subida de tomo junto a Luciano Castro.

En la publicación se ve al actor tocándola por debajo de la pollera, mientras ambos miran a la cámara y sonríen.

La situación no le cayó nada bien a Sabrina Rojas, madre de los hijos y ex pareja de Castro, quien manifestó su molestia por la crianza de sus hijos y la perspectiva de los menores ante tanta exposición.

“Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, señaló la modelo. Con respecto la opinión del actor ante el video, Sabrina opinó.

“A lo mejor no, pensó que era un video para ellos”, continuó.

"Yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, porque sé lo que le costó que lo respeten como actor y el reconocimiento del medio por su trabajo. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, expresó la modelo, respecto a su relación pasada con el actor.

“Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”, cerró.

Ante la polémica Flor expresó: "Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Lucho estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro, y cortarle la parte que no iba".

"Por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados", agregó la modelo.

"Esta era la parte del video que quería poner. Entre la gira y los laburos de los dos no extrañamos mucho, y a veces un videito te ayuda a sentirte más cerca", continuó.