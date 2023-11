Luciano Castro aclaró qué pasó después del incómodo momento en la TV paraguaya

El actor Luciano Castro se vio envuelto en una controversia durante su aparición en el programa paraguayo "La mañana de Unicanal" este jueves. Mientras promocionaba su obra de teatro "El Divorcio", el artista experimentó un momento incómodo que se volvió viral en las redes sociales. A raíz de este episodio, el mismo actor compartió sus pensamientos sobre la cosificación y la desigualdad de género.

El incidente ocurrió cuando Castro ingresó al estudio del programa y una periodista lo tocó en el hombro exclamando: "¡Es de verdad, señora!, ¡es de verdad!". Mientras el resto de la producción se reía, otra colega le preguntó si estaba acostumbrado a esta situación. En respuesta, el actor expresó: "Lamentablemente, sí (...) No, me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda. Me molesta la desigualdad".

Tras la controversia desatada, Maite Peñoñori, conductora del programa "LAM" en América, reveló que Castro utilizó este incidente como punto de partida para una conversación sobre los estereotipos de género y la cosificación. "Él me marcaba esto: 'fue un buen disparador para después tener una charla sobre el tema y sobre los estereotipos, de la mujer y el hombre. De por qué a él siempre lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés, sería repudiado'", explicó Peñoñori.

Ángel de Brito también comentó el incidente y señaló que Castro había compartido que las mujeres a menudo lo tocan de manera inapropiada. Nazarena Vélez, por su parte, apoyó la idea de "más igualdad" entre ambos sexos y el debate que surgió a raíz del incidente.

Durante el corte del programa, Castro llamó a Peñoñori y reiteró que disfrutó de su participación en la televisión paraguaya, destacando que se generó un ambiente agradable. "Me dijo: 'Yo soy cabrón, pero la charla estuvo buena porque no era por el lado feminismo y no feminismo'. Iba por el lado de lo que les pasa a muchos, de poder romper el prejuicio que él tuvo, de poder demostrar que era actor bueno en otras cosas", explicó la periodista.

El episodio en Paraguay también recordó situaciones previas en las que Castro había experimentado acoso por parte del público. En una entrevista anterior con Catalina Dugli, el actor había compartido sus experiencias, destacando la importancia de comunicarse con la gente para educar sobre el respeto y los límites personales.

