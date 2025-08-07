Flor Peña mostró la lujosa casa que tiene en Salta: “Mi lugar en el mundo”

Florencia Peña posteó un video en sus redes sociales en el que se puede ver la lujosa casa que tiene junto a su marido, Ramiro Ponce de León, en Salta.

La actriz aprovecha sus días libres para disfrutar de la casa que tiene en el Norte argentino a más de 1400 kilómetros de Buenos Aires.

Peña compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, un video en el que se la puede ver en la galería de su hogar salteño.

En el mismo se puede ver la piscina de la casa rodeada de un gran paisaje verde donde abundan las montañas.

"Mi lugar en el mundo. #Saltalalinda #Casita", escribió la artista en el video en el que además se la puede ver aprovechando el calor salteño con un bikini.

