En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Gimnasia (LP)

Mendoza

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Flor Peña mostró la lujosa casa que tiene en Salta: “Mi lugar en el mundo”

La actriz posteó un video en sus redes sociales en el que se puede ver un poco de la vivienda que tiene con su marido en el norte.  

07/08/2025 | 15:18Redacción Cadena 3

FOTO: La casa de Flor Peña en Salta. (Foto:Instagram)

Florencia Peña posteó un video en sus redes sociales en el que se puede ver la lujosa casa que tiene junto a su marido, Ramiro Ponce de León, en Salta.

La actriz aprovecha sus días libres para disfrutar de la casa que tiene en el Norte argentino a más de 1400 kilómetros de Buenos Aires.

Peña compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, un video en el que se la puede ver en la galería de su hogar salteño.

En el mismo se puede ver la piscina de la casa rodeada de un gran paisaje verde donde abundan las montañas.

"Mi lugar en el mundo. #Saltalalinda #Casita", escribió la artista en el video en el que además se la puede ver aprovechando el calor salteño con un bikini.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué hizo Florencia Peña en sus redes sociales? Posteó un video mostrando su casa en Salta.

¿Quién es el marido de Florencia Peña? Su marido es Ramiro Ponce de León.

¿Dónde está ubicada la casa de Peña? En Salta, a más de 1400 kilómetros de Buenos Aires.

¿Cuántos seguidores tiene Peña en Instagram? Más de seis millones de seguidores.

¿Qué escribió Peña en el video? "Mi lugar en el mundo. #Saltalalinda #Casita".

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho