Flor Cabrera revela las dificultades de ingresar a Gran Hermano y su impacto emocional

Flor Cabrera, exparticipante del popular reality show Gran Hermano, se sinceró sobre su experiencia en

una entrevista con La Critica para el programa "Fin de Fiesta", donde admitió no estar "preparada mentalmente para ingresar a la casa". La presión que siente un concursante es significativa, especialmente en cuanto a la cantidad de críticas y mensajes negativos que reciben de parte del público.

Desafíos emocionales

La joven expresó: "La experiencia es una locura, se te da vuelta la cabeza. Solo las personas que ingresen lo pueden experimentar. En mi caso, siento que no estaba preparada para jugar el juego, mentalmente no estaba fuerte y me pasó que cuando salí de la casa esperaba otra cosa. Ves una Juli Poggio que triunfa, pero ese estilo de triunfos les llega a muy pocos".

Dificultades posteriores

Flor también remarcó que muchos de los chicos que pasaron por el programa perdieron su trabajo posteriormente. "Yo no entre a la casa anhelo de ganar, no sabía a lo que me estaba exponiendo. Después de un mes de estar en la casa empecé a cuestionarme: '¿Qué hago acá?'. La situación se vuelve bastante loca cuando se considera el tiempo que los finalistas permanecen allí".

Necesidad de apoyo psicológico

La exparticipante inauguró diálogo sobre la importancia de la salud mental en estos entornos. "Yo pedía psicólogo todos los días. Me ha pasado de entrar desbordada al confesionario, pedir psicólogo, y a menudo, terminaba abriéndome más con el Big Brother y eso sí era filmado, mientras que las sesiones con el psicólogo no podían ser grabadas". Esto resalta la necesidad del respaldo emocional que experimentó durante su estadía.

Consejos para futuros participantes

Finalmente, Cabrera subrayó que, a pesar de haber encontrado trabajo tras salir del programa, es imprescindible que todos los futuros concursantes se preparen adecuadamente para lo que enfrentan al salir del reality. "Era mi sueño entrar en la casa, que la gente me vea, la aprobación, pero muchas veces eso no sucede".