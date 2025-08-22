En vivo

Espectáculos

Evangelina Anderson se refiere a la separación y rumores sobre Martín Demichelis

La modelo ironizó sobre los rumores de romance entre el futbolista y Fátima Flórez.

22/08/2025 | 17:57Redacción Cadena 3

FOTO: Evangelina Anderson se refiere a la separación y rumores sobre Martín Demichelis

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis abrió varios ejes paralelos, entre ellos, el rumor de que el ex futbolista tuviera un vínculo con Fátima Flórez, ante esta teoría, la modelo ironizó: “Y yo -estuve- con -Javier- Milei”.

En cuanto se arrimó a la prensa y tras comentar su agenda, Anderson explicó: “Me voy a casa porque tengo que estar en casa con los chicos”. Es que en la vivienda parecería aguardar su familia.

Al referirse directamente a la separación mantuvo una sonrisa firme, con coraza de por medio sostuvo que está “todo súper bien” y añadió: “Se dicen muchas cosas que no son, es todo en buenos términos. Estamos separados, pero todavía ni empezamos con el proceso de divorcio porque llegué hace muy poquito a Argentina”.

Respecto a la azafata Tania González Ledesma que se mostró como la amante de su ex marido, la modelo sostuvo: “Nadie piensa en mis hijos y yo si. Si yo no protejo a mis hijos, ni los periodistas, ni nadie lo va a hacer. Yo no hablo de nada que les pueda hacer ni un poco de daño a ellos”.

Por último, al ser indagada por los rumores de amorío entre el ex DT de River y Fátima Flórez, la mediática se rió e ironizó “Y yo -estoy- con -Javier- Milei, ¿No les dijeron?”.

Lectura rápida

¿Qué dijo Evangelina Anderson sobre su separación?
Anderson indicó que está “todo súper bien” y añadió que existen rumores que no son ciertos.

¿Quiénes están involucrados en los rumores?
Los rumores incluyen a Martín Demichelis y a Fátima Flórez.

¿Cuál fue la reacción de Anderson ante los rumores?
Anderson ironizó afirmando que también estuvo con Javier Milei.

¿Qué mencionó sobre sus hijos?
Manifestó que protege a sus hijos y que no hablará de situaciones que puedan dañarlos.

¿Por qué no comenzaron el proceso de divorcio?
Afirmó que recién llegó a Argentina y no han iniciado el proceso de divorcio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

