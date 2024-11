"Está gagá": Moria Casán contraatacó con dureza a Susana Giménez

Este fin de semana se desató una guerra entre las míticas divas argentinas; Graciela Alfano, Moria Casán y Susana Giménez, luego de que las primeras dos revivieran un viejo conflicto entre las tres en La divina noche de Dante.

Todo inicio cuando Dante Gebel insinuó que la diva de los teléfonos les había dejado un saludo, pero en realidad se trataba de Fátima Flórez imitándola. Fue allí cuando Moria lanzó: “Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a nosotras dos, esa sí que nos detesta, es muy competitiva. No me interesa”.

Por otra parte, Alfano aseguró: “Yo no me llevo para nada, no es mi amiga. La respeto por lo que ha logrado, porque para llegar a este lugar hay que ser competitiva”. Mientras que Moria dejo en claro que no se lleva bien con la diva: “Es mala, malísima. Las mujeres somos de terror”.

Susana, lejos de quedarse callada, aprovecho que invitó a Yanina Latorre a su programa y le contestó a la One: "Ya no la oigo, ni entiendo por qué me critica. Pero nunca tuvimos ni un sí ni un no". La angelita le preguntó por qué cree que hace eso, a lo que la diva dijo sin filtros: “Para que le den un poco de prensa, pero no sé por qué, sinceramente".

Moria Casán le respondió a Susana Giménez

En Intrusos (América TV) debatieron la guerra entre divas y el inicio de esta. Pampito dio con la contundente respuesta de Moria a la diva de los teléfonos: “Moria me contestó: ‘No registro a esa señora, no miro programas de entretenimiento y me chup… un huevo. Me vinieron a buscar a la salida del streaming, dijo que necesitaba prensa. Y sí, qué querés que le diga a esta mujer que está anclada en una nube de pedo. Está gagá”.

En otro audio, Casán agregó: “Están por hacer una serie de mi vida, estoy en cuanto TikTok hay, no puedo creer que los chicos me tengan como… Me impresiona mi fama, me excede mi propia fama, a lo mejor piensa eso ella de mí. No me imaginé a esta señora mandándome a un saludo a mí ni nadie, nunca sabe nada de nada. Está en una nube de pedos, gagá”.