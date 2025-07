Escandalosos chats entre Melody Luz y Santiago del Azar: la bailarina se indignó

La controversia en torno a la relación entre Melody Luz y Santiago del Azar no cesa, tras la aparición de conversaciones íntimas entre ambos. En esos mensajes, la bailarina expresa que su vínculo fue el más satisfactorio que había experimentado y que no deseaba perder esa conexión.

Ángel de Brito presentó a la influencer los mensajes que su ex pareja decidió difundir, lo que originó una fuerte reacción de ella, quien lo acusó de manipular las charlas a su favor.

En los extractos filtrados, datados a las dos de la mañana, Melody le reclamó a Santiago su actitud: “Te comportaste como un gil porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”.

Ante esto, él respondió: “Y no, porque yo te hacía el amor en serio, con amor”. A pesar de sus reclamos, ella le solicitó que no se alejara: “Y no te quería perder.”

Las conversaciones revelan que él quiso finalizar el diálogo: “Basta Mel, no duermo desde hace cuatro días”.

Frente a la grabación de sus propias palabras, Melody criticó a Santiago por intentar exponerla: “Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. Nuestra relación fue positiva, pero decidí poner fin a la relación cuando busqué satisfacción sexual y no quería que se alejase de mí”.

Además, Melody expresó que le gustaría compartir los mensajes, pero que los había eliminado todos. “No tengo nada que ocultar, por eso nunca borro nada. Él ya había eliminado mensajes y los edita, eso demuestra su inseguridad. Si realmente fue sincero, debió eliminarse cuando dijo: “te re imagino con Alex ahora que vienen a hablar”. Luego, si bien nos esforzamos por una reconciliación, él se vuelve a acercar a mí en momentos de vulnerabilidad emocional.”

"Me alegra haberlo alejado de mi vida a tiempo, demuestra ser un hombre poco maduro".