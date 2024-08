Emmanuel de GH estalló de bronca y se levantó del programa de "Yuyito" González

Un momento incómodo se vivió este viernes y dio la vuelta en diferentes portales tras el enojo del ex participante de Gran Hermano, el cordobés Emma Vich, en el programa que conduce "Yuyito" González en Ciudad Magazine.

Todo comenzó con una pregunta de Facundo Ventura, uno de los panelistas, sobre la relación con su marido Nicolas Ezequiel Suarez Refrancore: "¿Tienen ganas de casarse?", a lo que el cordobés le contestó incrédulo: "Pero ya estamos casados".

"Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que no estaban casados", le explicó el hijo de Luis Ventura y él sostuvo indignado: "¿Cómo te dijo que no estamos casados?".

"Pude haber entendido mal", aclaró el panelista. Detrás de cámara, Nicolás se metió: "No me preguntaste eso".

Tras este tenso momento, Emma dijo ‘bueno, vamos’, y se fue del vivo sorpresivamente.

La decisión dejó incrédula a "Yuyito", que trató de llevar paños fríos y demostrar su estupor por el incómodo momento que se vivió en su programa. "Pueden hacer un stop, porque yo me perdí", dijo.

