Espectáculos

Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire

Si bien se conocieron en 2023, el romance se oficializó en 2024, luego de casi 20 años de relación con el Turco Naim.

30/08/2025 | 11:20Redacción Cadena 3

FOTO: Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire

La actriz Emilia Attias estaría en la dulce espera de su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire a quien conoció en 2023, meses después de la separación con “El Turco” Naim Sibara, oficializaron su relación y ahora habría un nuevo integrante en la familia.

Según reveló el presidente de APTRA, Luis Ventura, la artista y el empresario aguardarían por su primer bebé juntos. Así, Gina, hija de Sibara y Attias, tendría a su primer hermanito a los ocho años de edad.

Por su parte, Freire es empresario en el mundo de las startups y la economía, tras recibirse en la materia por la Universidad Torcuato Di Tella, además es hermano del ex ministro porteño Andy Freire, ocupó cargos gerenciales en reconocidas empresas y actualmente participa de redes globales.

Embarazo aparte, la actriz fue reservada sobre la relación: en noviembre de 2024 aclaró que estaban en una fase inicial del noviazgo, cuando aclaró “Nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, y recientemente aclaró que mantiene una relación cordial con su ex pareja con diálogo y afecto.

Lectura rápida

¿Quién está esperando un hijo?
La actriz Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo con su pareja Guillermo Freire.

¿Qué relación previa tuvo?
Attias fue pareja durante casi 20 años de Naim Sibara.

¿Cuándo empezó la relación con Freire?
Se conocieron en 2023, y oficializaron su romance en 2024.

¿Quién es Guillermo Freire?
Es un empresario en el sector de startups y hermano de Andy Freire.

¿Qué dijo Attias sobre su relación?
Comentó que están conociéndose y que mantiene una buena relación con su ex pareja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

