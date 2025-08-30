FOTO: Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire

La actriz Emilia Attias estaría en la dulce espera de su segundo hijo, ahora con su novio Guillermo Freire a quien conoció en 2023, meses después de la separación con “El Turco” Naim Sibara, oficializaron su relación y ahora habría un nuevo integrante en la familia.

Según reveló el presidente de APTRA, Luis Ventura, la artista y el empresario aguardarían por su primer bebé juntos. Así, Gina, hija de Sibara y Attias, tendría a su primer hermanito a los ocho años de edad.

Por su parte, Freire es empresario en el mundo de las startups y la economía, tras recibirse en la materia por la Universidad Torcuato Di Tella, además es hermano del ex ministro porteño Andy Freire, ocupó cargos gerenciales en reconocidas empresas y actualmente participa de redes globales.

Embarazo aparte, la actriz fue reservada sobre la relación: en noviembre de 2024 aclaró que estaban en una fase inicial del noviazgo, cuando aclaró “Nos estamos conociendo, estamos tranquilos”, y recientemente aclaró que mantiene una relación cordial con su ex pareja con diálogo y afecto.