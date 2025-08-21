FOTO: El senado rechazó la intervención en el Instituto Nacional del Teatro por amplia mayoría

El Senado de la Nación rechazó el decreto 345/25 que buscaba la reforma y desmantelamiento del INT -Instituto Nacional del Teatro- y otros organismos culturales, y fue desestimado por amplia mayoría.

La ordenanza fue impulsada por el Ejecutivo en mayo pasado y apuntaba a disolver la institución y que finalmente quedara absorto por la Secretaría de Cultura de la Nación, lo que reduciría su estructura a cinco representantes que, además, trabajarían ad honorem.

Con 13 votos afirmativos, 57 negativos y 1 abstención, el instituto continuará su curso, al igual que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que también estaba en juego. Este resultado marcó un momento bisagra en la opinión del poder legislativo de cara al ejecutivo.

Anteriormente, trabajadores de la cultura denunciaron que esta medida pone en riesgo el funcionamiento de salas independientes en las provincias, el federalismo cultural y el acceso democrático a la producción teatral.

La Asociación Argentina de Actores celebró la noticia: “Este resultado es fruto de la incansable lucha de la comunidad teatral y de las organizaciones culturales que, con unidad, defendieron la existencia de un organismo fundamental para garantizar la diversidad, la creación y el acceso a la cultura de todas y todos los argentinos”.

“La comunidad teatral y cultural ha demostrado que la organización colectiva es capaz de defender conquistas históricas. El desafío que sigue es sostener esa unidad para evitar retrocesos y asegurar que el rechazo parlamentario se traduzca en una verdadera recuperación institucional”, concluye el comunicado.

La misma asociación solicitó antes que los trabajadores de la cultura realicen un nuevo abrazo simbólico junto a organizaciones como Teatro x la Identidad, Artei y la Red de Salas Teatrales, entre otras.