El Polaco aseguró estar distanciado, pero Barby Silenzi lo desmintió rotundamente

La relación entre Ezequiel "El Polaco" y Barby Silenzi atraviesa momentos complejos. Recentemente, el cantante afirmó que existía un distanciamiento entre ambos. Sin embargo, Silenzi expresó su descontento tras las declaraciones del músico y lo desmintió con firmeza.

La versión de El Polaco

Durante una entrevista, El Polaco comunicó que se encontraba en un "distanciamiento" y comentó que había abandonado el hogar conyugal. A pesar de esto, eludió calificar la situación como una "separación" y negó haberse besado con la cantante Dalila, quien se encontraba en el escenario en una reciente presentación.

Barby Silenzi responde

Por su parte, Barby Silenzi dialogó con la periodista Majo Vitale donde destacó su sorpresa ante la declaración de su pareja: "Lo raro es que en la nota que dio el lunes, post cumple, dijo que estábamos separados. La verdad, malísima la nota por todo lo que dijo, porque estábamos juntos, súper bien. Habíamos tenido una charla re linda. No sé por qué va y da esa nota".

En medio de su desilusión, Silenzi sentenció: "Obviamente, está todo mal de vuelta, lamentablemente, porque yo no le voy a bancar que después de tan linda charla, tan lindos días y del cumple en familia, diga las cosas que dijo. La verdad, estoy súper triste y desilusionada".

Un giro inesperado

La artista además argumentó: "No sé por qué mintió, quizás estaba en modo cancherito porque se reía. La verdad, de muy mal gusto, por toda la charla que tuvimos, después del festejo de nuestra hija. Estábamos juntos, no puede decir que estábamos separados. Yo no soy una nenita para usar, boludear, con esas".

Estos comentarios destacaron la tensión existente en su relación, evidenciando las diferencias entre lo declarado por El Polaco y la percepción de Barby, quien busca claridad y sinceridad.