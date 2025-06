El gran desafío de Nico Vázquez al interpretar a Rocky en el teatro argentino

Nico Vázquez se encuentra en un emocionante momento profesional tras el éxito de "Tootsie" y ahora con su papel protagónico en "Rocky", donde las entradas están casi agotadas para todas las funciones. En una charla con Pablo Montagna en Pasa montagna (Radio Rivadavia), expuso su entusiasmo por interpretar al legendario boxeador en la producción teatral argentina que se presenta en el teatro Lola Membrives.

El actor celebró las cuatro nominaciones que "Tootsie" recibió en los Martín Fierro del Teatro, que se celebran esta noche en la Usina del Arte, y que serán transmitidos por América TV. Explicó: "Es una satisfacción, pasó un tiempo desde que terminó Tootsie y sigue dándonos alegrías. Creo que el premio Martín Fierro al teatro empodera nuestra labor".

Vázquez resaltó que en eventos donde se reúne a diversos artistas, siempre surgen nuevas ideas. Comentó: "Es un encuentro que, cuando lo hacemos de verdad, resulta muy sanador, por el compañerismo y la empatía. Ojalá todo salga bien y que sea una buena prueba".

En cuanto a teatralizar "Rocky", el actor remarcó que estaba en preproducción de otro proyecto cuando le surgió la idea de adaptar el clásico cinematográfico. Sin embargo, se opuso a que la obra fuera una comedia musical. "No quiero hacerla musical, anhelo representar la película porque amo al personaje. Dije: ‘Si podemos prescindir de la música y hacer una versión auténticamente argentina’", reconoció, expresando su orgullo por ser la primera vez que se presenta una adaptación de Rocky que se asemeje a la película original.

Vázquez compartió que, una vez que recibió la autorización para crear la producción, tuvo que someterse a un entrenamiento intensivo para representar adecuadamente al boxeador, tras haber cambiado su físico para encarnar a Dorita Sánchez en Tootsie.

“La transformación que experimenté con Dorita Sánchez fue complicada. En mi segundo año, perdí mucha masa muscular y me costó recuperarla. Nunca había vivido algo así. Sentí angustia porque no reconocía mi reflejo en el espejo y eso me molestaba”, confesó. El actor había dejado de entrenar durante un periodo prolongado y, como consecuencia, sintió que había perdido fuerza.

“Con el entrenamiento aeróbico, terminé adaptando mi cuerpo al de esa mujer. Para hacer Rocky, comencé a prepararme con anticipación, bajo la guía de un nutricionista, entrenamiento de boxeo y ejercicios de fuerza. Cumplí con diez meses de entrenamiento, lo que me permitió alcanzar un estado físico que no había tenido ni siquiera a los 20 años”, comentó, visiblemente satisfecho con su evolución física.

Además de la transformación física, enfrentó un nuevo desafío actoral al asumir el papel del boxeador. "Soy alguien que actúa de manera muy espontánea, tengo rapidez para caminar y hablar, pero Rocky es todo lo contrario: su forma de actuar es más pausada. Rocky habla despacio y con un tono grave. Esto implicó una labor que no siempre es visible y que representa un trabajo más interno, pero que se puede notar al ver la obra. “En la obra no me ves a mí, lo ves a él”.”