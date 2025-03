El fallecimiento de Antonio Gasalla conmueve al espectáculo argentino; recordarán su legado

La partida de Antonio Gasalla, una figura emblemática del espectáculo argentino, causó gran conmoción en el medio artístico. El capocómico falleció a los 84 años, dejando un legado imborrable. En un emotivo homenaje, Mirtha Legrand dedicó su ‘mesaza’ del sábado por la noche para recordarlo, rodeada de colegas y amigos cercanos a su trayectoria. Durante el programa, surgieron anécdotas sobre la relación entre Gasalla y Legrand, incluyendo un episodio de enojo que resultó revelador.

“Vos sabés que conmigo se enojó también”, comenzó Mirtha, mientras sus invitados compartían risas y recuerdos del destacado comediante. Narró un momento significativo en Mar del Plata, donde Gasalla había invitado a la diva a tomar el té en su departamento ubicado en el Parque San Martín. “Le dije, bueno, bueno, tal día, a tal hora. Ese día no sé qué pasó, tenía un compromiso de trabajo que no podía eludir”, continuó La Legrand, explicando cómo, al no poder asistir, Gasalla se molestó. “Lo llamé y le dije, Antonio, no puedo ir. Se enojó”, relató.

La conductora, entre risas, agregó que Gasalla “se enojó muchísimo. No me habló durante no sé cuánto tiempo”. Sin embargo, la historia encontró un desenlace positivo, ya que se encontraron y Mirtha le dio un abrazo, reflexionando sobre la trivialidad del enojo que pasó entre ellos.

La experiencia de Juana Molina con el capocómico

No fue solo Mirtha quien compartió anécdotas en esta emotiva velada. Juana Molina, también invitada, recordó un episodio que marcó su relación con Gasalla. Relató cómo trabajaron juntos durante dos años en ‘El palacio de la risa’ y cómo su camino se separó cuando le ofrecieron un programa de televisión. “No tuve la mejor idea que ir a contárselo”, recordó. “Le dije que el año siguiente iba a hacer ese programa. Y se enojó, se enojó para siempre”, expresó Molina, subrayando cómo las decisiones profesionales pueden afectar relaciones personales en el mundo del espectáculo.