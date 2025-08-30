El divertido encuentro de Leandro Paredes y Martín Bossi: “Necesito ofrecerme”

Entre los cruces más desopilantes, ahora se suma el de Martín Bossi y Leandro Paredes: el futbolista fue a ver a la obra “La cena de los tontos”, visitó al actor en su camarín y compartieron un divertido momento, cuando el artista se “ofreció” para jugar en Boca, al lado del deportista.

“Ya que me lo voy a llevar firmado (...)”, inició Bossi con la camiseta en mano, mientras buscaba su celular y volvió a dirigirse al campeón del mundo: “Andás bien en el mediocampo, ese lugar de Boca está bien. Yo necesito ofrecerme”.

Ante la sorpresa de la broma, el deportista continuó: “¿De enganche?”, a lo que Bossi añadió: “No, porque ya no puedo enganchar nada, me gustaría estar al lado tuyo”. Así que Leandro no se quedó atrás y con ironía acotó: “Pero, ¿quién corre? porque yo no corro mucho”.

Entre risas, el humorista insistió: “Yo me peleo por vos, a parte me pongo los lentes de contacto, porque tenemos casi los mismos ojos. No me pongo trenzas como De Paul porque me van a confundir con Bob Marley.”

Pero el momento cúlmine llegó cuando Martín reprodujo un video para su interlocutor: “Quiero que reacciones a este gol, esto no es Inteligencia Artificial, sino lo que yo puedo ofrecer en el mediocampo. El primer año, juego gratis, el segundo año me pagan los viáticos. Este soy yo, en un tiro libre, me paro como Cristiano -Ronaldo-”.

Con risas a un lado, ambos se saludaron cálidamente y el comediante reveló cómo fue la primera comunicación: "Te admiro y te quiero. La verdad que aparte la humildad. Cuando se lo escribí me contestó al toque, como esas chicas que querés que te contesten. ‘Hola papá’, me dijo. Y yo no lo abría, lo dejaba para disfrutarlo, como el que tiene el ancho de espadas”.