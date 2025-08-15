FOTO: El conmovedor saludo de Wanda Nara a Zaira por su cumpleaños

Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su hermana Zaira Nara por su cumpleaños número 37. La empresaria compartió un screenshot de una charla entre ambas y expresó el amor que le tiene.

“Feliz cumpleaños, te amo con todo mi corazón, sos lo más importante de nuestra familia, te amo y somos afortunados de tenerte y aprender del gran corazón que tenés, tu bondad no la tiene nadie”, escribió Wanda.

También resaltó las cualidades de su hermana, destacando su rol en la familia y la ayuda permanente que le brinda a la hora de cuidar a sus hijos: “Gracias por enseñarnos tanto, tus valores ya no existen y me dan orgullo. Sos la mejor mamá, tía, madrina y hermana”, concluyó el tierno saludo.