Espectáculos

El conmovedor saludo de Wanda Nara a Zaira por su cumpleaños

La empresaria le dedicó unas dulces palabras a su hermana, agradeciéndole por acompañarla.

15/08/2025 | 10:59Redacción Cadena 3

FOTO: El conmovedor saludo de Wanda Nara a Zaira por su cumpleaños

Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su hermana Zaira Nara por su cumpleaños número 37. La empresaria compartió un screenshot de una charla entre ambas y expresó el amor que le tiene.

Feliz cumpleaños, te amo con todo mi corazón, sos lo más importante de nuestra familia, te amo y somos afortunados de tenerte y aprender del gran corazón que tenés, tu bondad no la tiene nadie”, escribió Wanda.

También resaltó las cualidades de su hermana, destacando su rol en la familia y la ayuda permanente que le brinda a la hora de cuidar a sus hijos: “Gracias por enseñarnos tanto, tus valores ya no existen y me dan orgullo. Sos la mejor mamá, tía, madrina y hermana”, concluyó el tierno saludo.

Lectura rápida

¿Quién le dedicó el saludo?
Wanda Nara fue quien le dedicó el emotivo mensaje a su hermana.

¿Cuál fue la razón del saludo?
Se conmemoró el cumpleaños número 37 de Zaira Nara.

¿Dónde se hizo público el mensaje?
Se publicó en la cuenta de Instagram de Wanda Nara.

¿Qué aspectos resaltó Wanda en su mensaje?
Resaltó la bondad de Zaira y su importancia en la familia.

¿Cómo describió Wanda a Zaira?
La describió como una madre, tía y hermana ejemplar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

