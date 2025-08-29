El conmovedor recuerdo del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de su fallecimiento
El hijo de la boxeadora expresó su dolor ante la perdida de su madre.
29/08/2025 | 11:02Redacción Cadena 3
FOTO: El conmovedor recuerdo del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de su fallecimiento
A un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo Alejandro le dedicó un emotivo posteo para recordarla en esta fecha especial. La boxeadora murió a sus 47 años a raíz de un ACV luego de estar semanas internada.
A través de sus historias de Instagram, Alejandro Oliveras posteó una foto junto a su madre y su hermano Alexis en el gimnasio: “Hoy, ya hace 1 mes de tu partida… Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos haces falta!!”.
Y sumó: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto!! Y siempre va a ser así".
El hijo de la boxeadora reflexionó sobre la perdida de su madre y la tomó de ejemplo para seguir compartiendo su estilo de vida que la hizo tan popular: "Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacia y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa!! Te quiero mucho ma @locomotoraok".
Lectura rápida
¿Qué recordó Alejandro Oliveras?
Recordó a su madre, Alejandra “Locomotora” Oliveras, en un posteo a un mes de su fallecimiento.
¿Qué sucedió con Locomotora Oliveras?
Falleció a los 47 años a causa de un ACV tras estar semanas internada.
¿Dónde publicó Alejandro su homenaje?
Publicó un emotivo posteo en sus historias de Instagram.
¿Qué mensaje dejó Alejandro sobre su madre?
Destacó el amor, el orgullo y el respeto que siente por ella y cómo lo mantendrá por siempre.
¿Qué valores expresó Alejandro que aprendió de su madre?
Mencionó el respeto por el cuerpo, la familia, la naturaleza y el trabajo.
[Fuente: Noticias Argentinas]