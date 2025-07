Desalojo inminente: Gisela Bernal enfrenta una batalla judicial de una década

La bailarina Gisela Bernal se encuentra a punto de ser desalojada de su hogar por orden judicial, tras no poder afrontar los honorarios de sus abogados desde 2023. Como consecuencia, el 50% de la propiedad que le correspondía luego de su separación del productor teatral Ariel Diwan quedó embargado.

La relación de la pareja culminó hace once años, cuando el empresario supuestamente descubrió que el hijo que tenían juntos no era biológicamente suyo. A pesar de ello, Bernal siempre insistió en que Diwan estaba al tanto de la situación.

Después de su separación, el inmueble en cuestión fue dividido económicamente entre ambos. Sin embargo, debido a la falta de pago a sus abogados desde 2023, el 50% perteneciente a Bernal quedó bajo control judicial.

El miércoles pasado, la demanda presentada ante la jueza María Victoria Pereyra fue aprobada, permitiendo el embargo sobre el inmueble. En los próximos días, un martillero subastará la mitad de la propiedad. Actualmente, la bailarina reside en el lugar junto a su hijo, su madre y una de sus hermanas.

“Vivo un día a día muy feliz junto a mi niño. Lo amo y lo protejo con mi vida. No me inquieta lo que opinen los demás. No se preocupen por nosotros que estamos bien”, declaró la artista.

“Me ocupo de su bienestar, de su futuro, así como de mis asuntos personales y económicos. No dependemos de ningún ex. Lo que queda por resolver es solo un bien material que a mi juicio, puede ir y venir”, concluyó.