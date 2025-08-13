FOTO: Dejaba a los hijos en la Panamericana: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi

Martín Ciccioli y Magui Aicega recordaron duros momentos de Julieta Prandi, durante la conducción de su programa "Quién paga la fiesta" por Rock & Pop, un claro ejemplo fue cuando, según el relato de Ciccioli, el ex marido de la conductora, Claudio Contardi “dejó a sus hijos en la Panamericana”.

El empresario fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, ésta tarde y quedará detenido en la Alcaidía Departamental de Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Tras informar sobre la noticia, Ciccioli explicó: ”Fui compañero de Julieta cuando trabajábamos en la productora de Gastón Portal en su momento y me acuerdo que en esos primeros tiempos, la Prandi que yo había conocido empezó a venir nublada”.

“Me empezaba a contar los problemas que tenía con los hijos porque compartía -la tenencia con su ex marido- y me contaba las anécdotas de la Panamericana. -Contardi- dejaba a los hijos en la Panamericana, expuestos en una rotonda para que ella los busque. Me parecía una locura. -Prandi- venía llorando a la productora”, añadió el periodista.

Por su parte, Aicega reveló: “Compartí un verano con los dos. Fuimos a Pinamar e íbamos a la misma playa. Todos decían ‘Mirá que linda Julieta’ y yo por dentro pensaba en lo apagada que estaba. Me tocó compartir eventos con ella y me di cuenta de algo raro. Él todo muy simpático. Pintaban nada que ver. Éstas son las conductas que tienen éstos hijos de mil p*ta, porque no hay otra palabra”.