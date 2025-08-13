En vivo

Espectáculos

Dejaba a los hijos en la Panamericana: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota

El conductor de Rock & Pop junto a Magui Aicega recordaron oscuros episodios de la vida de Julieta Prandi.

13/08/2025 | 15:33Redacción Cadena 3

FOTO: Dejaba a los hijos en la Panamericana: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi

Martín Ciccioli y Magui Aicega recordaron duros momentos de Julieta Prandi, durante la conducción de su programa "Quién paga la fiesta" por Rock & Pop, un claro ejemplo fue cuando, según el relato de Ciccioli, el ex marido de la conductora, Claudio Contardi “dejó a sus hijos en la Panamericana”.

El empresario fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, ésta tarde y quedará detenido en la Alcaidía Departamental de Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Tras informar sobre la noticia, Ciccioli explicó: ”Fui compañero de Julieta cuando trabajábamos en la productora de Gastón Portal en su momento y me acuerdo que en esos primeros tiempos, la Prandi que yo había conocido empezó a venir nublada”.

“Me empezaba a contar los problemas que tenía con los hijos porque compartía -la tenencia con su ex marido- y me contaba las anécdotas de la Panamericana. -Contardi- dejaba a los hijos en la Panamericana, expuestos en una rotonda para que ella los busque. Me parecía una locura. -Prandi- venía llorando a la productora”, añadió el periodista.

Por su parte, Aicega reveló: “Compartí un verano con los dos. Fuimos a Pinamar e íbamos a la misma playa. Todos decían ‘Mirá que linda Julieta’ y yo por dentro pensaba en lo apagada que estaba. Me tocó compartir eventos con ella y me di cuenta de algo raro. Él todo muy simpático. Pintaban nada que ver. Éstas son las conductas que tienen éstos hijos de mil p*ta, porque no hay otra palabra”.

Lectura rápida

¿Qué recordaron?
Recordaron momentos difíciles de Julieta Prandi durante su programa en Rock & Pop.

¿Quién es Claudio Contardi?
Es el ex marido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

¿Qué hizo Contardi?
Según Ciccioli, dejó a sus hijos en la Panamericana expuestos mientras Prandi los buscaba.

¿Qué opina Aicega?
Destacó que a pesar de la apariencia simpática de Contardi, notó algo raro en él.

¿Qué le sucedió a Prandi?
Allí se evidenció el sufrimiento que la conductora había estado viviendo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

