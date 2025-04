Dalma Maradona reveló las contradicciones del equipo médico que atendió a su padre Diego

Dalma Maradona dialogó con Nicolás Cayetano en el programa “No trates de entenderlo” por Metro 95.1 y afirmó que los médicos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz le aseguraban que su padre, Diego Maradona, iba a “estar bien”, mientras que a otros decían: ‘déjalo acá, que se cague muriendo’.

La actriz se refirió al prolongado proceso judicial que enfrenta y comentó: “ Estoy bien. Entiendo que es un proceso larguísimo. Me quejé porque para mí, haber esperado cuatro años, fue un montón. Pero, todo el mundo dice que para la justicia argentina fue rapidísimo, con los tiempos que se toman”.

Dalma enfatizó: “Este juicio es lo que más me importa en la vida. Queremos presenciarlo porque las personas que están del otro lado, nos miran y se ríen como si nada. Por más que sea durísimo verlo, escuchar a la fiscalía y ver la foto que mostraron...”

Acerca de su testimonio, aseguró: “No tengo nada que esconder, me pueden preguntar lo que sea que voy a decir lo mismo que dije la otra vez. Por algo estoy tan tranquila. No es agradable porque se escuchan los audios de ellos tratando a mi papá como una mierd* y no está bueno”.

Además, Dalma criticó a los medios, que “hacen campaña”: “Veo un recorte que me mandan y dice ‘Los tremendos audios de Dalma Maradona que presenta la querella’ y pensé: ‘Guau, ¿qué habré dicho?’. Era un audio en el que me habían grabado sin saber y decía 'Necesito que nos organicemos y no estemos todas juntas para cuidarlo, así no queda solo ningún día’.”

Con relación a la querella, la actriz puntualizó: “Para mí, esa gente no está bien de la cabeza. Si estás imputado, puedes creer que eres inocente, pero no hay manera porque hay audios que te involucran y todo. Igualmente, cuando están las hijas y tienen la capacidad de reírse delante, si no están mal de la cabeza, sos una mier*a de persona.”

Zanjó el tema señalando a los acusados: “Me viste un montón de veces antes, no nos encontramos en el juicio. Me mentiste en la cara, me dijiste: ‘quedate tranquila que tu papá va a estar bien’. Como mínimo, no te rías. Me lo dijeron los tres, Luque, Cosachov y Díaz, que eran el cuerpo médico más cercano.”

Asimismo, Dalma explicó que le decían: ‘Quedate tranquila que a tu papá no le va a pasar nada’, ‘Quedate tranquila que Diego va a estar bien’ y en paralelo, decían: ‘No, dejalo acá, que se cague muriendo’. Ojalá no hubiéramos tenido razón y mi papá estuviera acá’”, concluyó.

Finalmente, la hija del ídolo futbolístico se refirió a la situación personal en torno al juicio: “Hace años que veníamos diciendo que mi papá no estaba bien y todos decían que éramos las locas que queríamos plata. Estoy bien porque no tengo nada que esconder, me puedo cruzar con cualquiera que nadie me va a decir nada. Me tengo que quedar callada para el juicio en lugar de hacer lo que realmente siento porque no suma para el juicio.”

Sobre Verónica Ojeda, expresó: “Tuvo problemas porque se cagó a puteadas con todos y no la juzgo porque es lo que te da ganas de hacer”.