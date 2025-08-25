Cuándo empieza Wanda Nara las grabaciones de MasterChef Celebrity

Wanda Nara estuvo a punto de quedarse afuera de la conducción de MasterChef Celebrity por haberle dado una entrevista a El Trece.

“A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”, deslizó Luis Ventura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, este lunes Wanda se mostró desde los estudios de Telefe donde comenzarán a grabar elreality dentro de pocos días. Fue con su estilista y amigo personal, Kennys Palacios.

Entre los participantes estarían: Juan Carlos Icardi (padre de Mauro Icardi), Rocío Oliva, Chano, Florencia Peña, La Joaqui, Valeria Mazza, Momi Giardina, Sebastián Estevanez, Lizy Tagliani, Florencia Peña y Marixa Balli, aunque aún no están confirmados. Mientras que el jurado lo integrarán los mismos de siempre: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Según informaron, algunos famosos ya comenzaron a practicar porque el 22 de septiembre se harán las fotos con todos los concursantes, mientras que el 23 de septiembre comenzarán las grabaciones delreality que saldrá en Telefe cuando termineLa Voz Argentina.