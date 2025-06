Cristian Fredes, ex participante de Cuestión de Peso, pesa 300 kilos y no puede moverse

Un rescate impactante

Cristian Fredes, conocido por su participación en el programa Cuestión de Peso, enfrentó una grave situación de salud al pesar aproximadamente 300 kilos, lo que le dificultaba completamente su movilidad.

Debido a su estado crítico, se requirió la intervención de los bomberos para rescatarlo de su hogar y trasladarlo a la clínica donde será internado para recibir la atención necesaria.

El joven, quien había aparecido en el reality en 2012 pesando 210 kilos, no logró mejorar su situación y se encuentra en uno de los momentos más desafiantes de su vida.

"No me veo como una persona normal, así te lo hace sentir la gente cuando salís a la calle. Tengo 26 años, pero por lo que hago me siento de 50", confesó durante su participación en el programa.

Las reacciones del entorno

Las imágenes del rescate de Cristian fueron emitidas en un programa actual y generaron conmoción. El entrenador y especialista en obesidad, Sergio Verón, no pudo contener las lágrimas al comentar: "Las imágenes nos conmovieron a todos esta mañana. Por suerte, pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida, lo conocemos hace muchos años".

Verón también mencionó su visita a la casa de Fredes, donde constató su delicado estado de salud: "Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica, por suerte. Los negacionistas de la ciencia cuando dicen que la obesidad no es una enfermedad los invitaría a que estén un día con nosotros. Uno hace lo que puede, conocí muchos casos que no llegamos", destacó el preparador físico.