Cristian Fredes, ex participante de Cuestión de Peso, logra levantarse tras tres años postrado

FOTO: El milagro de Cristian Fredes, el ex Cuestión de Peso: tras 3 años postrado, ocurrió lo inesperado

Recientemente se conoció que Cristian Fredes, quien fue conocido por su participación en el programa Cuestión de Peso, sufrió un complejo cuadro de salud que requirió un operativo de asistencia para que pudiera ser internado. Con un peso que alcanzaba los 300 kilos, su movilidad era prácticamente nula, lo que complicó aún más su situación. Sin embargo, a diez días de su internación, Fredes sorprendió a los médicos y a su entorno al lograr levantarse de la cama.

Después de tres años de permanecer postrado, la intervención del doctor Alberto Cormillot fue clave en su proceso de recuperación. Fredes compartió su experiencia: “Antes estaba en mi casa, luego en mi habitación, de ahí a un sillón y finalmente llegué a la cama. Nunca imaginé que iba a poder salir de la habitación”.

Sergio Verón, el nutricionista que lo asistió a lo largo de este proceso, enfatizó la importancia de moverse incluso estando postrado. “El hecho de que esté en la cama no significa que no deba comenzar a moverse. Necesita empezar a moverse para no depender tanto de la asistencia”, señaló Verón.

Fredes, por su parte, expresó sus sentimientos tras esta nueva etapa. “Me siento cuidado y con ganas. Regresar a este lugar me cambió la vida, estoy pensando en un futuro que antes no consideraba. En mi familia, todos somos personas con sobrepeso. Cuando logré bajar de peso, creí que nunca volvería a esa situación”, comentó el paciente con una mezcla de emoción y esperanza.