Cristian Castro: "Dormí con mi mamá hasta los 13 años"

Verónica Castro y su hijo Cristian Castro acudieron como invitados al programa “Tu historia como la mía”, que conduce Rocío Sánchez Azuara, quien les propuso que se dijeron unas palabras de amor: "Quiero que se tomen de la mano, se miren a los ojos y se digan algo de madre a hijo".

"Te quiero desear que seas muy feliz, que lo único que hagas en tu vida sea buscar tu felicidad, tu paz y tu tranquilidad como ser humano. Que seas buena persona como siempre lo has sido, sé que eres dulce y tierno cuando quieres", le dijo la actriz a su hijo.

"Gracias mamá, yo te digo que la verdad es que yo quisiera estar siempre cerca de tí, todos los días de mi vida, seguir durmiendo en la misma cama como dormíamos juntos porque yo dormí contigo hasta los 13 años, increíble", respondió el cantante.

Cristian aseguró que extraña a su madre y le pidió que pasaran más tiempo juntos: "La verdad es que te extraño mucho, tus ojitos son mi sangre. Te siento en todas partes, tu ausencia me hace mucho daño, me tiene triste emocionalmente y físicamente. Me siento muy solo y te pido que hagas un esfuerzo para estar conmigo estos años".