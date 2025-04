Conflicto entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Allegra por celebración de 15 años

Nicole Neumann, Fabián Cubero y su hija Allegra están envueltos en un desacuerdo en relación a la fiesta de 15 años de la menor, una celebración que se llevará a cabo en dos eventos separados. Allegra expresó su malestar en redes sociales, pidiendo el cese de los comentarios negativos hacia ella en un momento tan especial.

El futbolista Fabián Cubero, al comentar sobre la publicación de su hija, enfatizó: "Ya hablé con Ali, son cosas con las que no estoy de acuerdo para nada. Que ella siendo tan chica se exponga a una situación así, no es necesario". Cubero criticó la exposición a la que está sometida su hija y expresó su preocupación: "Es una nena de 14 años y no tendría que exponerse a esas cosas".

Allegra, por su parte, defendió su derecho a celebrar su cumpleaños sin recibir críticas. "No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí, sin saber cómo son las cosas". Además, desmintió rumores sobre su relación con su madre, afirmando que la ama y que su decisión sobre la celebración fue consensuada con ambos progenitores.

Los comentarios en las redes sociales han generado un ambiente tenso. "Con catorce años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando", concluyó Allegra sobre la situación. La crisis familiar ha puesto en el centro de atención la crianza y la influencia de las redes sociales en la vida de los jóvenes.