En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Con Santi Maratea: así queda el nuevo Prime Time de América

A partir del 11 de agosto, la programación de América contará con un nuevo formato para las tardes y prime time, destacando a Santi Maratea en su nueva propuesta.

09/08/2025 | 18:04Redacción Cadena 3

FOTO: Sabti Maratea llega a América con Trato Hecho.

Así será la nueva tarde y prime time de América, desde el lunes 11 de agosto.

19 hs. Sálvese quien pueda. Regresa Yanina Latorre.

20 hs. LAM.

22 hs. Trato hecho ESTRENO.

A su término Pasó en América.

Lectura rápida

¿Cuál es la fecha de inicio del nuevo prime time de América? El nuevo prime time comenzará el 11 de agosto.

¿Qué programas se mencionaron para la nueva programación? Se mencionaron "Sálvese quien pueda", "LAM", "Trato hecho" y "Pasó en América".

¿Quién regresa a la pantalla de América? Regresa Yanina Latorre.

¿A qué hora inicia la programación nueva? La programación comienza a las 19 hs. con "Sálvese quien pueda".

¿Qué papel cumple Santi Maratea en esta nueva etapa? Santi Maratea encabeza el nuevo formato del prime time en América.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho