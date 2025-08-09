Con Santi Maratea: así queda el nuevo Prime Time de América

FOTO: Sabti Maratea llega a América con Trato Hecho.

Así será la nueva tarde y prime time de América, desde el lunes 11 de agosto.

19 hs. Sálvese quien pueda. Regresa Yanina Latorre.

20 hs. LAM.

22 hs. Trato hecho ESTRENO.

A su término Pasó en América.