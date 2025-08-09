Con Santi Maratea: así queda el nuevo Prime Time de América
A partir del 11 de agosto, la programación de América contará con un nuevo formato para las tardes y prime time, destacando a Santi Maratea en su nueva propuesta.
09/08/2025 | 18:04Redacción Cadena 3
FOTO: Sabti Maratea llega a América con Trato Hecho.
Así será la nueva tarde y prime time de América, desde el lunes 11 de agosto.
19 hs. Sálvese quien pueda. Regresa Yanina Latorre.
20 hs. LAM.
22 hs. Trato hecho ESTRENO.
A su término Pasó en América.
[Fuente: Noticias Argentinas]