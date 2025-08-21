FOTO: Cómo son "Los Playoffs", la inminente nueva etapa de La Voz Argentina

La Voz Argentina, se prepara para una nueva y emocionante etapa: los “Playoffs”, que dará inicio el próximo domingo por la pantalla de Telefe.

Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!, el programa dará inicio este domingo a las 22 horas a esta nueva fase, con todos los participantes que superaron "Los Knockouts" listos para continuar en la competencia.

En esta nueva fase, el programa introduce reglas y desafíos distintos. Los once integrantes de un mismo equipo se presentarán en el escenario e interpretarán una canción de forma individual.

La decisión se dividirá en dos partes: el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Nuevos co-coaches en La Voz Argentina

Para enriquecer el entrenamiento de los concursantes, la etapa de los "Playoffs" sumará nuevos referentes de la música actual como co-coaches. Juanes acompañará a Soledad, Tiago PZK estará con Miranda!, Joaquín Levinton se unirá a Lali, y La K’onga brindará su experiencia junto a Luck Ra.

Estos artistas no solo ofrecerán consejos a los concursantes durante los ensayos, sino que también aportarán una nueva dinámica al show.