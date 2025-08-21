Cobra Kai llega a Telefe: la serie que revive la rivalidad más icónica del cine

Telefe apostó a una serie que fue muy popular en plataformas para captar la audiencia durante el fin de semana. Este sábado a las 17:45 horas, debutará en la pantalla Cobra Kai, la aclamada serie que continúa el legado de uno de los conflictos más memorables del cine.

La historia siguió a una nueva generación que se vio arrastrada a una rivalidad del pasado que sus mentores creían superada. Mostró la icónica rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso que se reavivó más de 30 años después. La historia se centró más de tres décadas después del Torneo de Karate All Valley de 1984, la legendaria rivalidad entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso volvió a encenderse en la serie Cobra Kai.

Esta nueva historia presentó a un Johnny que, en el peor momento de su vida, buscó redención y un nuevo comienzo al reabrir el dojo Cobra Kai. Este acto, impulsado por el deseo de entrenar a una nueva generación, inevitablimente obligó a Daniel, ahora un exitoso hombre de familia, a confrontar su propio pasado.

La serie exploró cómo estos dos hombres, ahora con familias y responsabilidades, se vieron arrastrados de nuevo a la batalla. Con un elenco que mezcló a los actores originales con nuevos y talentosos jóvenes, Cobra Kai profundizó en temas como bullying, segundas oportunidades y la búsqueda de identidad, demostrando que la historia no siempre fue como la recordamos.

Un emocionante viaje que retomó los golpes y las lecciones de la película que marcó a una generación, pero adaptado a los desafíos del siglo XXI. El dojo de karate está de vuelta, y la rivalidad es más intensa que nunca.