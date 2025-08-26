En vivo

Espectáculos

Celeste Cid invitó a cenar a sus suegros y casi prende fuego la cocina

La actriz compartió el video y comentó: "Puede fallar".

26/08/2025 | 14:23Redacción Cadena 3

FOTO: Celeste Cid invitó a cenar a sus suegros y casi prende fuego la cocina

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar a su casa y los quiso homenajear cocinándoles platos caseros que había aprendido recientemente en clases de cocina.

André Horvilleur, hijo de Celeste, fue el encargo de grabar toda la escena en la cual Celeste se reía, mientras su pareja, Santiago Korovsky corría para apagar las llamas.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Celeste Cid al mostrar el divertido video en redes sociales.

“Puede fallar”, opinó la actriz, con mucho sentido del humor al compartir el "accidente" que tuvo a la hora de querer demostrar lo buena que es en la cocina.

“Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás” y "la receta no incluía el flambeado”, destacó la actriz.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la cena de Celeste Cid?
Celeste Cid intentó cocinar para sus suegros y casi provoca un incendio.

¿Quién grabó el video del incidente?
El video fue grabado por André Horvilleur, hijo de Celeste.

¿Qué comentó Celeste tras el accidente?
Celeste afirmó: "Puede fallar" en tono humorístico.

¿Desde cuándo están juntos Celeste y Santiago?
La pareja Celeste Cid y Santiago Korovsky están juntos desde mediados de 2024.

¿Qué cocina Celeste para impresionar a sus suegros?
Intentó cocinar platos caseros aprendidos en clases de cocina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

