Camila Dolabjian analizó las semanas más difíciles del Gobierno en La noche de Mirtha

Camila Dolabjian fue una de las invitadas a La noche de Mirtha y se refirió a las causas vinculadas a la industria farmacéutica que golpean al Gobierno nacional. “Estas fueron las semanas más complicadas desde que asumió”, afirmó la periodista, destacada por su labor en Radio Rivadavia y como docente en la Universidad Torcuato Di Tella.

Dolabjian señaló que las últimas horas fueron especialmente sensibles para el Ejecutivo. “La crisis interna y todo el escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad tiene al Gobierno en vilo, porque les da en el corazón. Están complicados”, sostuvo.

En relación al reciente escándalo que involucra a Karina Milei, Dolabjian se refirió a los audios filtrados por Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se mencionan presuntos pedidos de coimas. Spagnuolo apuntó directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. “El amigo íntimo del presidente asegura que su hermana, Karina Milei, cobraba retornos a través de una droguería con vínculos cercanos al poder y a los Menem”, explicó.

Además, Dolabjian dio detalles sobre el avance de la investigación. “La Justicia actuó con una rapidez impresionante. Ya se incautaron teléfonos, una máquina de contar billetes, y encontraron a uno de los empresarios intentando huir con 200 mil dólares”, detalló.

Por último, la periodista analizó las posibles consecuencias políticas si la Justicia confirma los hechos. “Rompería con la imagen de La Libertad Avanza, que llegó con el discurso de terminar con los curros del Estado. Si la Justicia avanza y se confirma que esto sucedió, va a tener consecuencias críticas, más de las que imaginamos”, advirtió.