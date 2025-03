Camila Cabello confesó haber sufrido un desmayo en México durante una actuación

Camila Cabello compartió en una entrevista que experimentó un leve desmayo durante su actuación en un importante espectáculo en México. Sin embargo, lo curioso es que ningún asistente, ni siquiera los miles de seguidores presentes, se dieron cuenta del incidente.

La presentación formó parte de su gira para promover su reciente álbum de estudio C’XOXO, donde la cantante interpretó su tema 'June Gloom' en un escenario que incluía una calesita inspirada en un parque infantil, evocando memorias de momentos pasados con su ex pareja. Los fanáticos especulan que esta canción está dedicada a Shawn Mendes, con quien mantuvo una relación marcada por altibajos.

En su intervención en el programa The Project, la artista relató cómo se sintió en el momento del desmayo: “Tenía mal de altura y estaba girando tan rápido que, literalmente, me desmayé”, reveló. Camila recordó que su madre fue testigo: “Ella vio que cerré los ojos y no me levantaba. Recuperé la conciencia justo a tiempo para la siguiente canción”, añadió.

Después de que Cabello compartió la experiencia, muchos de sus seguidores se propusieron encontrar el momento exacto en que sucedió el desmayo durante el show y lograron localizar el clip.