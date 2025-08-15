FOTO: Cambio de programación en Telefe: ¿en qué horario dan La Voz Argentina este viernes?

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts" con un arrollador éxito de rating, luego de lo que fueron las “Batallas".

Ante la excelente respuesta de la audiencia, Telefe decidió, desde hace algunas semanas, darle más espacio al programa en su grilla, sumando los viernes a su emisión semanal, aunque con un cambio en el horario.

El show de talentos, conducido por Nico Occhiato, cuenta con un jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.

En este contexto de alto rendimiento, Telefe optó por ajustar su programación. Desde el inicio de esta edición, La Voz Argentina se emitía de domingo a jueves, dejando el viernes sin aire en la pantalla, mientras que habitualmente, el horario del programa era ocupado por Pasapalabra.

Sin embargo, los fans de La Voz Argentina ahora pueden seguir disfrutando de las emocionantes "Knockouts" también al cierre de la semana, ampliando así la experiencia del reality. Lo que sí cambia es el horario: sale desde las 21.30 horas.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.