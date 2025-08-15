Cambio de programación en Telefe: ¿en qué horario dan La Voz Argentina este viernes?
En medio del éxito que tiene el reality de canto, el canal decidió darle más días y hasta minutos de aire.
15/08/2025 | 19:45Redacción Cadena 3
Cambio de programación en Telefe: ¿en qué horario dan La Voz Argentina este viernes?
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts" con un arrollador éxito de rating, luego de lo que fueron las “Batallas".
Ante la excelente respuesta de la audiencia, Telefe decidió, desde hace algunas semanas, darle más espacio al programa en su grilla, sumando los viernes a su emisión semanal, aunque con un cambio en el horario.
El show de talentos, conducido por Nico Occhiato, cuenta con un jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.
En este contexto de alto rendimiento, Telefe optó por ajustar su programación. Desde el inicio de esta edición, La Voz Argentina se emitía de domingo a jueves, dejando el viernes sin aire en la pantalla, mientras que habitualmente, el horario del programa era ocupado por Pasapalabra.
Sin embargo, los fans de La Voz Argentina ahora pueden seguir disfrutando de las emocionantes "Knockouts" también al cierre de la semana, ampliando así la experiencia del reality. Lo que sí cambia es el horario: sale desde las 21.30 horas.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué programa cambió su horario?
La Voz Argentina es el programa que modificó su horario de emisión.
¿Quiénes integran el jurado?
El jurado está compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.
¿Qué horario tiene ahora el programa?
El programa se emite desde las 21.30 horas.
¿Dónde se puede ver?
Se puede ver en Telefe y en sus plataformas de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.
¿Qué etapa está actualmente el programa?
Actualmente, el programa se encuentra en la etapa de “Knockouts".
[Fuente: Noticias Argentinas]