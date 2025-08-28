En vivo

Espectáculos

Ángela Torres sorprendió al confesar que no conoce canciones patrias

Ángela Torres confesó que no sabe las letras de las canciones patrias. Dijo que fue a un colegio Waldorf donde las aulas “eran un establo”.

28/08/2025 | 19:31Redacción Cadena 3

FOTO: Ángela Torres (Prensa eltrece)

Ángela Torres se viralizó en las últimas horas con su insólita confesión: no conoce ni se sabe las letras de las canciones patrias. La cantante justificó que durante su niñez, la escuela donde asistía no le enseñaba esa música.

En Nadie dice Nada (Luzu), Torres dijo no saber la letra de "Pehuajó" porque "casi que no" tuvo educación.

Ante la sorpresa de los presentes, reveló la razón por la cual no tiene ese conocimiento: "No, chicos, es que yo estaba laburando y encima fui a un colegio Waldorf. Los tres años que fui al colegio, fui a la Waldorf".

Cuando le preguntaron que "sí sabe", explicó: "Te enseñan la canción 'Al fuego', la canción del farolito. Y tenés la 'fiesta del valor', que vences un dragón, que haces vos tu propia espada".

Además, sorprendió al revelar como era su insólita educación: "Mi colegio era un establo, las aulas eran donde estaban los caballos".

Y cerró: "Yo no lo recomiendo si se quieren dedicar a algo así como muy culto".

¿Cómo es la educación Waldorf?

Una escuela Waldorf es una institución educativa basada en la pedagogía Rudolf Steiner que busca el desarrollo integral del niño, abordando su desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual a través de un enfoque holístico.

Lectura rápida

¿Qué confesó Ángela Torres? Ángela Torres confesó que no conoce las letras de las canciones patrias.

¿A qué tipo de colegio asistió? Asistió a un colegio Waldorf durante tres años.

¿Qué dijo sobre su educación? Describió su colegio como un establo, donde las aulas tenían caballos.

¿Qué canciones pudo aprender? Mencionó que le enseñaron "Al fuego" y "la fiesta del valor".

¿Qué recomendó en relación a la educación? Aconsejó no asistir a un colegio Waldorf si se busca una educación muy culta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

