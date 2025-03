Ángela Leiva y Weigandt se separaron después de tres intensos meses de relación

FOTO: Ángela Leiva y el "Chelo" Weigandt no están más juntos. (Foto:NA)

Este fin de semana, Ángela Leiva y el "Chelo" Weigandt despertaron la alerta de una crisis de pareja luego de que el futbolista eliminara las historias destacadas que compartía junto a la cantante.

Lo que hasta el momento eran tan solo rumores, se confirmó esta tarde y, según adelantó Ángel de Brito, la pareja habría decidido terminar su relación tras tres meses juntos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales”, informó De Brito en Bondi.

"Le pregunté a Ángela y me dijo: 'Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes, yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste'".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según trascendió, la pareja se habría separado hace aproximadamente una semana y que el futbolista habría sido quien tomó la decisión, razón por la cual eliminó sus fotos con la cantante.

Ángela y Chelo comenzaron a salir a principios de diciembre del 2024 y su relación escaló rápidamente, hasta se rumoreó que estarían comprometidos.