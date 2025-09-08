En vivo

Espectáculos

Andrés Nara opinó sobre Martín Migueles, el nuevo amigo de Wanda Nara

El padre de la mediática conoció a Martín Migueles, con quien comparte momentos familiares y asiste a eventos.

08/09/2025 | 14:30Redacción Cadena 3

FOTO: Andrés Nara conoció al nuevo amigo de Wanda

Wanda Nara aseguró estar soltera, pero salió a todos lados con su vecino de Nordelta, Martín Migueles, amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

Wanda y Martín asistieron juntos a la cancha de River a ver a la Selección argentina, mientras que él también la acompañó durante el cumpleaños de Zaira Nara y pasó tiempo con las hijas de la conductora durante el show de Lali Espósito.

Andrés Nara, quien tuvo la oportunidad de conocer a Martín Migueles, compartió su opinión al ser consultado por Intrusos, en la celebración de Zaira.

“No sé qué tipo de relación tiene, pero me cae bárbaro, es muy simpático, macanudo, estuvimos charlando bastante”, afirmó Andrés Nara.

“¿Te gusta como yerno?”, le preguntaron, pero él inicialmente dudó y luego respaldó la decisión de su hija mayor: “No sé, sí, obviamente. Que se dé lo que ella quiera, que sea feliz sea con quien sea.”

Lectura rápida

¿Quién es Martín Migueles? Es el nuevo amigo de Wanda Nara y amigo de Elías Piccirillo.

¿Qué opinó Andrés Nara sobre él? Lo consideró simpático y macanudo tras conocerlo en la celebración de Zaira Nara.

¿Qué eventos compartieron Wanda y Martín? Asistieron juntos a un partido de la Selección argentina y al cumpleaños de Zaira Nara.

¿Qué dijo Andrés sobre ser yerno? Manifestó que desea la felicidad de su hija, sin importar con quién esté.

¿Cuándo realizó esta declaración Andrés Nara? Durante la celebración del cumpleaños de su hija Zaira Nara.

[Fuente: Noticias Argentinas]

