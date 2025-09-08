Andrés Nara opinó sobre Martín Migueles, el nuevo amigo de Wanda Nara
El padre de la mediática conoció a Martín Migueles, con quien comparte momentos familiares y asiste a eventos.
08/09/2025 | 14:30Redacción Cadena 3
FOTO: Andrés Nara conoció al nuevo amigo de Wanda
Wanda Nara aseguró estar soltera, pero salió a todos lados con su vecino de Nordelta, Martín Migueles, amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.
Wanda y Martín asistieron juntos a la cancha de River a ver a la Selección argentina, mientras que él también la acompañó durante el cumpleaños de Zaira Nara y pasó tiempo con las hijas de la conductora durante el show de Lali Espósito.
Andrés Nara, quien tuvo la oportunidad de conocer a Martín Migueles, compartió su opinión al ser consultado por Intrusos, en la celebración de Zaira.
“No sé qué tipo de relación tiene, pero me cae bárbaro, es muy simpático, macanudo, estuvimos charlando bastante”, afirmó Andrés Nara.
“¿Te gusta como yerno?”, le preguntaron, pero él inicialmente dudó y luego respaldó la decisión de su hija mayor: “No sé, sí, obviamente. Que se dé lo que ella quiera, que sea feliz sea con quien sea.”
[Fuente: Noticias Argentinas]