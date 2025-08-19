Andrés Gil desmintió ser el tercero en discordia de Accardi y Vázquez

En medio del escándalo por el descargo de Gimena Accardi confirmando su infidelidad a Nicolás Vázquez, el señalado como tercero en discordia, Andrés Gil, rompió el silencio y desmintió haber estado en una relación paralela con la actriz.

A través de sus redes sociales, el actor lamentó que la obra que co-protagonizó junto a Accardi sea envuelta dentro del escándalo y manchada por los rumores de una infidelidad: "Por todo lo que escuché y leí en medio de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento".

“Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa, gracias”, cerró.

Según informó el conductor Adrián Pallares en Intrusos (América TV), el descargo que el actor publicó en sus redes, tras ser señalado como el tercero en discordia en la relación de su amigo, fue para calmar las aguas internas, porque el escándalo mediático causó estrés dentro de su familia y la de su pareja Cande Vetrano.

“Gente muy cercana a él me está escribiendo que está sufriendo mucho por lo que pasa en redes. La influencia que tienen en muchos famosos. La está pasando muy mal y no tiene nada que decir”, detalló el periodista. Remarcando que Gil publicó el escrito “por pedido de la gente que lo rodea y lo quiere”.

Y también analizó el descargo de Gimena Accardi confesando la infidelidad a Nico Vázquez: "Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible. Desde que Paula Varela contó la separación de Dai Fernández con Gonzalo Gerber, que había una cuestión con Gimena Accardi, y todo se precipitó. Por eso vimos a Gimena Accardi haciendo su descargo".