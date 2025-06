Andrea Lázaro se defiende de las críticas por comentarios a Luciana Martínez

Andrea Lázaro se pronunció sobre las críticas

Andrea Lázaro realizó un fuerte descargo en redes sociales para defenderse de las acusaciones que recibió por sus comentarios considerados transfóbicos hacia Luciana Martínez, la mujer trans que ingresó en la nueva edición de Gran Hermano.

La figura se expresó en un posteo donde mencionó: "Un abrazo a los ex GH que quieren limpiar su imagen a base de mis errores por 2 segundos de clip! Siempre doy la cara, no me escondo de nada, y nadie me baja de ningún lado, soy yo la que se desvincula porque no sirvo para caretearla, ni me interesa ser políticamente correcta. Me equivoco sí. Pido disculpas y sigo. Lo mío es el barrio, el fitness y la gente que me ama. El que esté libre de pecado… Les mando un beso grande!". También aclaró que su decisión de distanciarse de Telefe fue personal.

En el video, Lázaro intentó justificar sus dichos señalando que no buscaba ofender, sino "dar un golpe bajo" a Luciana, reconociendo que no estuvo correcta en su comentario. "Yo quería pasar por acá para pedir disculpas públicas. Voy a dar la cara, acá estoy yo. Siempre me caractericé por reconocer mis errores, por ir de frente. Asumo las consecuencias y me hago cargo. Pido disculpas públicas a Luciana, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que se pudieran sentir afectadas u ofendidas por el tuit que subí ayer", expresó.

Además, Lázaro insistió en que lo que dijo no estuvo relacionado con transfobia o homofobia, sino que fue un acto impulsivo en el que decidió atacar con palabras. "Estuvo pésimo, estuvo muy mal, por eso estoy acá dando la cara y pidiendo disculpas", añadió.

Desmentida sobre su desvinculación

Sobre los rumores de su posible desvinculación de Telefe, la personal trainer desmintió la información, afirmando: "A mí no me bajaron de ningún lado ni me desvincularon, simplemente yo no quise ir al debate porque necesitaba mi espacio para poder expresarme, para poder mostrar mi enojo".

Relató que, tras el altercado, tuvo una discusión con Luciana fuera de la casa que no había terminado de la mejor manera. "Mi enojo con Luciana viene desde antes de este nuevo ingreso a la casa. Hubo una situación que a mí no me gustó, donde ella contó una charla que tuvimos dentro de la casa, que fue algo que yo creía que era en la intimidad", detalló.

Lázaro culminó manifestando que esperaba resolver las diferencias de manera privada, pero no sucedió: "Esperaba tener una charla con ella o que se acercara a mí para pedirme disculpas. No sucedió y luego me di cuenta de que ella quizás quería exponerme públicamente y no hablar en privado, lo que me generó muchísimo enojo y me llevó al impulso de subir algo incorrecto".