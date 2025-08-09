En vivo

La Cadena del Gol

Independiente vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Ana María Picchio: "Tengo miedo de que nos deshumanicemos, de que se vuelva normal deshumanizarse"

En la previa al estreno de "El Secreto", su nueva obra junto a Gerardo Romano, reflexionó sobre la indiferencia colectiva y la falta de contención estatal.

09/08/2025 | 19:06Redacción Cadena 3

FOTO: Ana María Picchio: "Tengo miedo de que nos deshumanicemos, de que se vuelva normal deshumanizarse"

La reconocida actriz Ana María Picchio compartió su preocupación por la situación actual del país. En la previa al estreno de "El Secreto", su nueva obra junto a Gerardo Romano, la artista se mostró reflexiva y conmovida por el contexto social.

En una charla con Nahuel Saa aseguró: "tengo miedo que nos deshumanicemos, que sea normal deshumanizarse", expresó Picchio, visiblemente afectada por la creciente indiferencia que percibe en la sociedad.

Durante la entrevista, también se refirió a la falta de contención estatal y social que atraviesan muchos sectores vulnerables. "Veo gente muerta de hambre, veo gente que no tiene salud y no tiene ayuda de nadie", sostuvo.

Finalmente, aseguró que los problemas sociales que atraviesa el país la afectan en su estado anímico y repercuten en su salud. “Mientras me siga doliendo, me voy a sentir mal”, sentenció.

Lectura rápida

¿Qué preocupaciones expresó Ana María Picchio? Expresó su temor a la deshumanización.

¿Con quién charló Ana María Picchio sobre su preocupación? Charló con Nahuel Saa.

¿Qué obra estrenará junto a Gerardo Romano? Estrenará "El Secreto".

¿Qué observa Picchio en la sociedad? Observa creciente indiferencia y pobreza.

¿Cómo afectan estos problemas a Ana María Picchio? La afectan emocional y anímicamente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho