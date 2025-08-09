FOTO: Ana María Picchio: "Tengo miedo de que nos deshumanicemos, de que se vuelva normal deshumanizarse"

La reconocida actriz Ana María Picchio compartió su preocupación por la situación actual del país. En la previa al estreno de "El Secreto", su nueva obra junto a Gerardo Romano, la artista se mostró reflexiva y conmovida por el contexto social.

En una charla con Nahuel Saa aseguró: "tengo miedo que nos deshumanicemos, que sea normal deshumanizarse", expresó Picchio, visiblemente afectada por la creciente indiferencia que percibe en la sociedad.

Durante la entrevista, también se refirió a la falta de contención estatal y social que atraviesan muchos sectores vulnerables. "Veo gente muerta de hambre, veo gente que no tiene salud y no tiene ayuda de nadie", sostuvo.

Finalmente, aseguró que los problemas sociales que atraviesa el país la afectan en su estado anímico y repercuten en su salud. “Mientras me siga doliendo, me voy a sentir mal”, sentenció.