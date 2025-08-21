Amalia Granata reveló que participó de Gran Hermano por una gran suma de dinero

La candidata a diputada por la lista de pañuelos celestes, “Somos Vida y Familia”, Amalia Granata, sostuvo que sólo participó de la edición de Gran Hermano 2007 porque le “pagaron una fortuna”, al tiempo que señaló que no le agrada contar cuando realiza algún donativo, pero reveló las formas en que colabora con organizaciones.

En diálogo con el periodista Nahuel Saa (La Criti), la funcionaria se refirió a su ingreso en el reality, sostuvo que no volvería a intentarlo: “Porque de hecho fui la primera en irme, no quería estar, soy un poco complicada para la convivencia con extraños”.

“En su momento, lo hice porque me pagaron una fortuna. Me acuerdo que estaba en Alemania, con un novio que tenía, me mandaron un mail, respondí con la cantidad de plata que quería y me dijeron que si. Lo hice porque me pagaban una fortuna y me venía bien”, añadió.

Por tanto, el comunicador cuestionó: “¿Estuvo arreglada la salida temprana -refiere al certamen-?”, a lo que Granata no fue tajante, sino que dejó todo en claro un gesto. “No sé, yo me quería ir y salí primera”, reveló entre risas.

Aunque sostuvo que no es de su agrado informar sobre las causas en que colabora, Granata reveló: “El sueldo de mi marido -Leo Squarzon-, que es mi asesor, lo donamos, pero no está bueno decir que doné. Pero sí, colaboro sobre todo en momentos que la gente pasa mucha necesidad”.

A más de un año del vaciamiento del INCAA -Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-, Guillermo Francella protagoniza la película Homo Argentum y sus declaraciones más recientes causaron polémica por las descalificaciones a cierto formato del séptimo arte.

Por su parte, la funcionaria provincial se mantuvo en un híbrido con una problemática que aqueja a nivel nacional: “Los que no les gustó la película, le hicieron tanta publicidad, que la gente va a verla, está perfecto que se debata”.

Mientras que realizadores y productores santafesinos trabajan desde hace años en una ley que impulse y proteja al cine local, la ex diputada de la provincia sostuvo que los dichos del actor no le “parece un tema tan trascendente” y concluyó: “Vas, la ves -refiere a la película-, te gusta o no. Pero después, me parece que es más para rellenar programas que otra cosa”.