Allegra Cubero cruzó a quienes la criticaron por su fiesta de 15 años

FOTO: Allegra Cubero contó la verdadera razón por la cual Nicole Neumann no irá a su fiesta de 15 años

Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, expresó su frustración en redes sociales ante las críticas que ha recibido sobre su fiesta de 15 años, especialmente por la ausencia de su madre. La joven, de 14 años, se sintió motivada a realizar un descargo por la insistencia de los comentarios negativos, que incluso sugerían que no quería a su madre. En una publicación, Allegra aclaró: "No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas".

La controversia se intensificó tras declaraciones de Nicole en un programa de televisión, donde habló sobre la complicada relación con Mica Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero. A pesar de los esfuerzos de Allegra por mantener la paz en la familia y su deseo de unir a todos, la madre decidió no asistir a la celebración. "No asistiré a la fiesta, pero celebraré el cumple de otra manera", reveló Nicole, lo que dejó a Allegra decepcionada.

Allegra añadió: "La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá, cuando es de las personas que más amo en este mundo. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos". La adolescente insistió en que la decisión sobre su fiesta fue consensuada con sus padres, quienes están conformes con la separación de las celebraciones: fiesta con papá y viaje con mamá.

La joven concluyó su mensaje reconociendo que, a pesar de su corta edad, siente que no debería tener que aclarar su vida privada, pero es evidente que los comentarios inapropiados han causado un impacto emocional: "Espero que me sepan entender a mí y a mi familia".