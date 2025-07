Alex Caniggia critica a Mariana Nannis por su rechazo a la reconciliación

El escándalo que rodeó la reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia culminó en una separación definitiva entre el influencer, su madre Mariana Nannis y su hermana, a quien decidió bloquear en sus redes sociales.

Alex tomó partido por su pareja y su hija Venezia, lanzando un fuerte mensaje en video donde criticó abiertamente la postura de su madre.

En su tuit, que se dirigió a Nannis, afirmó: "NO MERECE NI SIQUIERA SER LLAMADA ABUELA…. PORQUE UNA ABUELA CUIDA, ABRAZA, PROTEGE, NO JUZGA, NO LÁSTIMA, PROTEGE Y AMA SIN CONDICIONES".

Asimismo, en el video, sentenció que no buscaría la reconciliación, evidenciando su decepción: "Una abuela que echa a su primera nieta de casa, sin conocerla, directamente, no merece ser llamada abuela".

Alex continuó su discurso afirmando: "Que la critique por no vestirse con marcas de lujo, te muestra lo vacía que está por dentro. ¿Qué tipo de persona rechaza a su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con un corazón endurecido por el ego y la ignorancia".

Además, agregó: "No solo lástima, arrastra consigo una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Quien rechaza a una nieta por su ropa, en realidad está mostrando su pobreza en el alma. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel".

Finalizó con una contundente declaración: "Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo".

Días atrás, Alex compartió en sus redes un momento junto a su padre, Claudio Paul Caniggia, destacando el apoyo incondicional que le brinda, en contraste con la actitud de su madre: “Mi viejo, que me enseñó a caminar, ahora le enseña a mi hija a soñar. Tres generaciones, un mismo AMOR. ???????????? ¡LA FAMILIA, LO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO!".