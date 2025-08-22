A los 88 años, Raúl Lavié saca a relucir su faceta actoral: “Pude materializar mis sueños”
El reconocido artista se pondrá en la verde piel de “El Grinch” a fin de año, después de una obra al estilo “BoyBand” con Osvaldo Laport y Antonio Grimau.
22/08/2025 | 18:38Redacción Cadena 3
El reconocido cantante Raúl “El Negro” Lavié sacó a relucir su faceta actoral con dos obras teatrales a los 88 años y consideró que pudo “materializar todos sus sueños”. Además, reveló que se pondrá en la piel de “El Grinch” a fin de año.
En diálogo con Álvaro Norro, por Ensobrados en Splendid AM 990, Lavié celebró: “Gracias a Dios pude materializar mis sueños a partir de mi voz. Hace 73 años que comencé con esto que me trajo hasta aquí”.
En el día de su cumpleaños, este 22 de agosto, el icónico cantautor explicó: “Todos los días me pasa algo loco. Voy a cumplir 88 años de edad y lo voy a festejar con el público”.
Además, se mostró entusiasmado por el proyecto que lo pondrá sobre las tablas en una faceta diferente: “Vamos a estar con Antonio Grimau, Cacho Santoro y Osvaldo Laport en Buenos Aires, vamos a hacer una comedia que se llama ‘Vamos los pibes’. No es musical, voy a cantar un tema porque está relacionado con un cantante”.
Como si fuera poco, reveló que participará de una producción mayor en menos de cuatro meses: “Quién sabe lo que me depara el destino. Tengo una convocatoria para un espectáculo de Disney, ‘Navidades en las películas’, que va a ir en diciembre en el Gran Rex y voy a hacer el personaje del Grinch y sale un poco de lo que siempre hago”.
[Fuente: Noticias Argentinas]