A los 88 años, murió Roberta Flack por Esclerosis Lateral Amiotrófica

Falleció Roberta Flack, la intérprete de "Killing Me Softly". Su representante anunció la noticia este lunes mediante un comunicado. La artista, que había perdido su capacidad de cantar debido a la enfermedad, luchó contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron en 2022.

Flack, de 88 años, fue muy popular en la década del '70 cuando Clint Eastwood eligió su tema "The First Time Ever I Saw Your Face" como banda sonora de la película "Obsesión Mortal". Este tema la catapultó a la fama y se convirtió en un referente musical.

