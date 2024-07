Los elementos positivos y negativos de las pantallas en las infancias

El doctor Enrique Orschanski compartió su visión sobre el uso de las pantallas en los hogares y su impacto en las infancias.

"Por cada niño o adolescente adicto a las pantallas hay 20 adultos adictos", afirma

En España se ha implementado una nueva ley que obliga a los fabricantes de dispositivos electrónicos a incluir un control parental por defecto. Este instrumento busca garantizar la seguridad de los contenidos que consumen los niños y adolescentes.

Al respecto, Orschanski sostuvo que el uso racional de la tecnología implica acceder a contenidos acordes a la edad por un tiempo prudente. Cuando se rompen estas barreras "ves otra declaración de impotencia paterna", señaló el experto.

El doctor también comentó que muchos jóvenes utilizan las redes sociales y las pantallas como escondites ante una realidad que no les convence del todo. En este sentido, advirtió sobre la necesidad de ofrecer alternativas más convincentes para ellos.

Respecto al uso temprano de dispositivos electrónicos en bebés, el pediatra explicó: "Hasta el año de vida, no están viendo esos dibujitos, no entienden el argumento. Están viendo un fuego encendido". El problema surge después de los tres años cuando empiezan a no reconocer la diferencia entre el mundo real y el virtual.

A pesar del desafío que supone para los padres controlar el uso de las pantallas, Orschanski defendió la capacidad de los niños para entender los límites y agradecerlos.