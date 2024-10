Schwarzenegger, un republicano que votará a Kamala Harris

Aunque fue gobernador republicano de California entre 2003 y 2011, el afamado actor Arnold Schwarzenegger anunció que en estas elecciones votará por la demócrata Kamala Harris.

En un extenso posteo en su cuenta @arnold en la red X, Schwarzenegger recordó sus tiempos al frente del gobierno californiano y sostuvo que, antes que republicano, será estadounidense.

De origen austriaco, Schwarzenegger arrancó de joven como fisicoculturista y siguió como actor de grandes películas: Conan y Terminator, entre otras.

Esto opina sobre la política estadounidense:

# En realidad no apoyo a nadie. No me da vergüenza compartir mis opiniones, pero odio la política y no confío en la mayoría de los políticos.

# También entiendo que la gente quiere saber de mí porque no soy sólo una celebridad, soy un exgobernador republicano.

# Mi etapa como gobernador me enseñó a amar las políticas y a ignorar la política. Estoy orgulloso del trabajo que hice para ayudar a limpiar nuestro aire, crear empleos, equilibrar el presupuesto, hacer la mayor inversión en infraestructura en la historia del estado y quitarle poder a los políticos y devolvérselo a la gente en lo que respecta a nuestro proceso de redistribución de distritos y nuestras primarias en California.

Eso es política. Requiere trabajar con la otra parte, no insultarla para ganar la próxima elección.

# Eso es política. Requiere trabajar con la otra parte, no insultarla para ganar la próxima elección, y sé que no es atractivo para la mayoría de la gente, pero me encanta cuando puedo ayudar a mejorar la vida de las personas con políticas, como lo sigo haciendo a través de mi instituto en la USC (instituto que él fundó), donde luchamos por un aire limpio y por quitarle el poder a los políticos que manipulan el sistema en contra de la gente.

# Permítanme ser honesto con ustedes: actualmente no me gusta ninguno de los dos partidos. Mis republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado los déficits y han rechazado los resultados electorales. Los demócratas no son mejores a la hora de lidiar con los déficits y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con un aumento de la delincuencia.

# Probablemente no sea una sorpresa que odio la política más que nunca, lo cual, si eres una persona normal que no es adicta a esta basura, probablemente entenderás.

# Quiero desconectarme. Pero no puedo, porque rechazar los resultados de una elección es lo más antiamericano que existe. Para alguien como yo, que habla con gente de todo el mundo y que sabe que Estados Unidos es la ciudad resplandeciente sobre una colina, decir que Estados Unidos es un basurero para el mundo es tan poco patriótico que me pone furioso.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to… — Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024

#Y siempre seré estadounidense antes de ser republicano. Por eso, esta semana votaré por Kamala Harris y Tim Walz. Lo comparto con todos ustedes porque creo que hay muchos de ustedes que sienten que yo do. No reconocen nuestro país. Y tienen razón en estar furiosos.

# Durante décadas, hemos hablado de la deuda nacional. Durante décadas, hemos hablado de una reforma migratoria integral que proteja la frontera y arregle nuestro sistema migratorio que no funciona. Y Washington no hace nada.

# Los problemas no paran de aumentar y cada vez nos enojamos más, porque los únicos que se benefician de los problemas no son ustedes, el pueblo. Los únicos que se benefician de esta basura son los políticos que prefieren tener argumentos para ganar elecciones antes que ocupar un servicio público que hará que la vida de los estadounidenses sea mejor.

# Para ellos es un juego, pero para mis compatriotas estadounidenses es la vida. ¡Deberíamos estar cabreados!

# Pero un candidato que no respeta su voto a menos que sea para él, un candidato que envía a sus seguidores a asaltar el Capitolio mientras él observa con una Coca-Cola Light, un candidato que no ha demostrado capacidad para trabajar para aprobar ninguna política además de un recorte de impuestos que ayudó a sus donantes y a otras personas ricas como yo pero que no ayudó a nadie más, un candidato que piensa que los estadounidenses que no están de acuerdo con él son enemigos más grandes que China, Rusia o Corea del Norte, eso no resolverá nuestros problemas.

# Serán sólo cuatro años más de m… sin resultados que nos harán estar cada vez más enojados, más divididos y más odiosos.

# Necesitamos cerrar la puerta a este capítulo de la historia estadounidense, y sé que el expresidente Trump no lo hará. Dividirá, insultará, encontrará nuevas formas de ser más antiestadounidense de lo que ya ha sido, y nosotros, el pueblo, no conseguiremos más que más ira.

# Esa es razón suficiente para que comparta mi voto con todos ustedes. Quiero avanzar como país y, aunque tengo muchos desacuerdos con su plataforma, creo que la única manera de hacerlo es con Harris y Walz.

# Vota esta semana. Pasa página y deja atrás esta basura. Y aunque no estés de acuerdo conmigo, vota, porque eso es lo que hacemos como estadounidenses.