Un cuarto de las infracciones son por alcoholemia

Federico Albarenque

Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) explicó que un cuarto de las infracciones detectadas en las rutas argentinas corresponde a alcoholemia positiva, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos, la cultura de la irresponsabilidad al volante sigue arraigada en nuestra sociedad.

En los primeros meses de 2024 se controlaron 180 mil vehículos en rutas y destinos turísticos, resultando en 4.352 actas de infracción. Aunque este número puede parecer bajo —menos del 3% de los vehículos controlados—, el hecho de que 987 conductores fueran sancionados por alcoholemia positiva es alarmante.

Esto representa un 22,6% de las infracciones, un porcentaje que no se puede pasar por alto. La pregunta que surge es: ¿Por qué, a pesar de las advertencias y las sanciones, los conductores siguen eligiendo arriesgar sus vidas y las de los demás?

Las cifras son reveladoras. Además de los infractores por alcoholemia, se registran 855 sanciones por falta de documentación y 380 por no tener la inspección técnica vehicular vigente.

A esto se suman 257 por no usar cinturón de seguridad y 211 por ocultar la patente. Este panorama pone de manifiesto una falta de respeto hacia las normas de tránsito y, más importante aún, hacia la propia vida y la de los otros. El informe menciona que se retuvieron 1.294 licencias y 514 vehículos, lo que evidencia la gravedad de la situación.

En Córdoba, las multas por alcoholemia son especialmente severas. En Mendoza, por otra parte, la sanción puede alcanzar casi los 4 millones de pesos, dependiendo de la reincidencia y el nivel de alcohol en sangre.

Sin embargo, a pesar de estas sanciones económicas, la infracción por alcoholemia se mantiene como la más común. ¿Qué está fallando que aún se permite que uno de cada cuatro infractores sea sancionado por esta causa?

Las campañas de concientización parecen no ser suficientes. La falta de un cambio cultural en la percepción del consumo de alcohol y la conducción es evidente.

Muchos conductores parecen pensar que "un poco de alcohol" no les afectará, que no serán atrapados en un control, o que, en el peor de los casos, no les pasará nada. Esta mentalidad de despreocupación es preocupante. El riesgo no solo recae en el infractor, sino que pone en peligro a amigos, familiares y a otros conductores en la vía.

El problema va más allá de la presencia de la Policía Caminera. La cuestión es que, si se consume alcohol, no se debe manejar. Esta simple regla parece ser ignorada por muchos. A pesar de las campañas de concientización que se repiten, el resultado es el mismo: la infracción por alcoholemia positiva se mantiene en la cima de la lista de sanciones.

Es esencial que repensemos nuestras actitudes sobre el consumo de alcohol y la conducción. La tolerancia cero en lugares como Córdoba debería ser la norma, no la excepción. La implementación de medidas más estrictas y la educación continua sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol son pasos necesarios.

Es fundamental que tomemos conciencia de que la irresponsabilidad al volante no solo afecta al infractor, sino que tiene repercusiones en la comunidad en su conjunto. La seguridad vial no es solo un asunto de multas y controles; es una cuestión de responsabilidad y respeto.

