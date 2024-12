Medicamentos del PAMI gratis: todo lo que hay que saber

Federico Albarenque

La reciente decisión de PAMI de modificar el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados generó muchas inquietudes entre los afiliados, por lo que Marcos Patiño Brizuela, titular de la delegación PAMI Córdoba, habló en Cadena 3 de los puntos más relevantes del tema.

Primero, destacó que tratamientos como los de diabetes, oncológicos, hemofilia, HIV, trasplantes y artritis, seguirán cubiertos al 100%. Sin embargo, reconoció que la modificación afecta a los medicamentos ambulatorios, que ahora tienen condiciones específicas para su acceso.

Las condiciones establecidas son las siguientes: los beneficiarios deben tener ingresos menores a un haber y medio, salvo que posean un certificado de discapacidad, en cuyo caso el monto se eleva a tres haberes.

Además, no deben estar afiliados a una prepaga, no ser propietarios de más de un inmueble, no poseer aeronaves o embarcaciones, y tener vehículos de más de 10 años de antigüedad, aunque este último puede ser menor si hay un certificado de discapacidad.

Si un beneficiario no cumple con alguno de estos requisitos, Patiño Brizuela recomendó que se acerquen a las 42 agencias de PAMI en la provincia o a la sede central en Córdoba.

En ese marco, aclaró que si su gasto en medicamentos supera el 15% de sus ingresos, la cobertura seguirá siendo del 100%, siempre que cumpla con todos los demás requisitos.

Para aquellos que no superen el 15% de sus ingresos, la cobertura de los medicamentos ambulatorios variará entre el 40% y el 80%, dependiendo de la patología. Es importante aclarar que este beneficio no se pierde, y que los medicamentos, según dijo el titular de PAMI Córdoba, tienen un costo inferior al precio de venta al público.

El proceso para mantener la cobertura del 100% requiere que los beneficiarios realicen un trámite -en principio virtual y luego presencial-, donde deberán completar un formulario y presentar la receta médica y su DNI. Sin embargo, no se requiere documentación adicional, ya que PAMI se encargará de validar la información proporcionada.

Patiño Brizuela enfatizó que esta medida busca "reordenar los recursos y garantizar que los medicamentos lleguen a quienes más lo necesitan". Aunque la intención es clara, persiste la pregunta sobre por qué PAMI no realiza esta validación de datos de manera automática, dado que tiene acceso a la información necesaria.

Señaló que la medida es parte de un "esfuerzo nacional para administrar mejor los recursos", aunque reconoció que "no es un trámite simpático" para los afiliados. Y aseguró que una vez completado el trámite, no será necesario repetirlo.

Además, aclaró que aquellos que tienen tratamientos crónicos, como diabetes o cáncer, no necesitan realizar este trámite, ya que su cobertura permanece intacta. Sin embargo, se establece un procedimiento para casos de eventualidades, como accidentes, que también permite acceder a la cobertura total de medicamentos.

A medida que se implementa esta modificación, es fundamental que los afiliados se mantengan informados y consulten a PAMI ante cualquier duda. La situación es compleja y la comunicación efectiva es clave para asegurar que los beneficiarios comprendan sus derechos y obligaciones.

Patiño Brizuela aseguró que el compromiso de PAMI es atender a los afiliados y resolver todas sus inquietudes, pero también es importante que los beneficiarios comprendan los cambios y cómo estos afectan su acceso a los medicamentos. La burocracia siempre será un desafío, pero la intención "de priorizar a los más vulnerables" es un objetivo central, según manifestó.

