Cómo impacta a los jubilados el cambio de PAMI para acceder a medicamentos

El PAMI implementó cambios en la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados, generando preocupación entre los beneficiarios. A partir de ahora, aquellos que perciben ingresos superiores a 398 mil pesos deberán realizar un trámite para acceder al 100% de los remedios gratuitos, siempre y cuando perciban una jubilación mínima y media, y cuyos tratamientos superen el 15% de su ingreso.

Germán Daniele, titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, explicó a Cadena 3 que "el PAMI ha puesto una serie de requisitos para aquellos afiliados que hoy tienen que justificar la cobertura de esos tratamientos al 100%".

Los nuevos criterios incluyen demostrar ingresos inferiores a 390 mil pesos, no poseer más de una propiedad, no contar con una prepaga y no tener un vehículo con más de 10 años de antigüedad.

Daniele aclaró que "el jubilado no pierde la totalidad de la cobertura, sino que pierde la cobertura hasta el 100%".

Este cambio se produce tras la eliminación del programa "Vivir Mejor", que ofrecía cobertura total independientemente de la situación económica del afiliado.

El sistema anterior permitía que cualquier jubilado, sin importar su ingreso, accediera a medicamentos esenciales al 100%.

Con la modificación, el PAMI exige un reempadronamiento para aquellos que desean mantener este beneficio, lo que ha generado confusión y malestar entre los jubilados. "El reclamo que estamos haciendo es ¿por qué no se informó antes al jubilado?", cuestionó Daniele, refiriéndose a la falta de comunicación sobre los nuevos requisitos.

Los jubilados que no cumplan con los nuevos criterios se encuentran con sorpresas desagradables en las farmacias, donde descubren que su cobertura ha sido reducida a un 80% o 50%.

Daniele destacó que "la primera reacción que genera es que el jubilado piensa que es la farmacia la que no le quiere hacer el descuento". A pesar de que los tratamientos crónicos siguen siendo cubiertos, muchos jubilados enfrentan dificultades para acceder a sus medicamentos.

La situación ha suscitado comentarios de preocupación entre los beneficiarios. Una señora, identificada como Sandra, expresó a Cadena 3: "Si realmente este control del gobierno hay que hacerlo, me parece justo. Pero que se haga bien es difícil de creer". La complejidad del nuevo sistema, sumada a la falta de recursos de muchos jubilados, hace que el acceso a medicamentos esenciales sea un desafío constante.

La implementación de estos cambios busca transparentar y eficientizar el sistema, pero los beneficiarios temen que esta readecuación deje a muchos sin la cobertura necesaria para sus tratamientos.

Informe de Gonzalo Carrasquera