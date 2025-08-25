En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

El desafío de estudiar y trabajar: más de la mitad de los alumnos en Mendoza lo hace

    

25/08/2025 | 11:14Redacción Cadena 3

FOTO: 6 de cada 10 alumnos de la UNCuyo trabajan. (Foto: Los Andes)

  1.

    Audio. El desafío de estudiar y trabajar: más de la mitad de los alumnos en Mendoza lo hace

    Siempre Juntos

    Episodios

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

Conciliar estudios superiores con un empleo es un reto mayúsculo para miles de estudiantes en Mendoza, donde más de la mitad de los universitarios trabajan. La dificultad de integrar horarios incompatibles impacta directamente en el desempeño académico y alarga las trayectorias educativas, especialmente en los tramos finales de las carreras.

En la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), de gestión estatal, un censo reveló que seis de cada diez estudiantes tienen empleo. De los 14.000 alumnos encuestados, el 26,6% trabaja a tiempo completo (40 horas o más semanales), el 35,7% entre 20 y 39 horas, y el 24,5% entre 4 y 19 horas. Solo un 6% dedica menos de cuatro horas semanales a su empleo. 

La proporción de estudiantes trabajadores creció del 52,3% en 2022 a casi el 60% en 2024, impulsada por un contexto económico que obliga a más jóvenes a ingresar al mercado laboral o asumir tareas de cuidado.

En la Universidad Juan A. Maza, de gestión privada, el 50% de los estudiantes combina trabajo y estudio, según datos de 2024. De ellos, el 12,5% realiza tareas informales, el 22,6% trabaja a tiempo parcial, el 7,1% a tiempo completo y el 7,3% estaba desempleado el último año.

El impacto es evidente: el 57% de los estudiantes de la UNCuyo se considera atrasado en su carrera, y entre ellos, el 69,5% trabaja, frente al 43,4% de los no demorados. La diferencia es aún más marcada entre quienes tienen hijos: el 83,6% de los padres o madres estudiantes percibe demoras, frente al 54,6% de quienes no lo son. 

Este fenómeno, que se repite cíclicamente, se intensifica cuando las familias enfrentan dificultades económicas, incrementando también la demanda de becas.

El especialista en educación, Alejandro Castro Santander, explicó a Cadena 3 que "en las últimas dos décadas, hay más estudiantes que optan por trabajar mientras realizan su carrera universitaria". Esta realidad se agrava cuando los estudiantes deben equilibrar el trabajo, la familia y los estudios. "No es fácil, y las dificultades aumentan cuando se tiene que afrontar la carrera y el trabajo al mismo tiempo", añade Castro Santander.

El informe también señaló que la duración de las carreras se extiende considerablemente. "Una carrera de cinco años se estira a más de 10 e incluso hasta 15 años", subrayó Castro Santander, quien mencionó que esto es especialmente evidente en casas de altos estudios como la Universidad Nacional de Cuyo.

Los estudiantes que trabajan y estudian simultáneamente reportaron que, aunque esto puede afectar su rendimiento, el empleo les ayuda a aprovechar mejor su formación. 

"El 41% considera que el empleo tiene una incidencia positiva en su carrera", concluye el informe, revelando que muchos profesionales actuales pasaron por esta experiencia de combinar ambas responsabilidades.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho