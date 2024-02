Australia permitirá ignorar las llamadas de los jefes fuera del horario laboral

Federico Albarenque

El famoso "derecho a desconectar" forma parte de una serie de cambios en las leyes de relaciones laborales que ha propuesto el Gobierno federal de Australia en un proyecto de ley parlamentaria que, permitirá proteger los derechos de los trabajadores y ayudará a restablecer el equilibrio entre vida laboral y familiar.

Ya hay proyectos similares en Francia y España, donde se da derecho a desconectar el dispositivo.

No es para todos los trabajos, porque hay algunos que requieren atención como los médicos, a partir de guardias y demás.

Ya se han declarado a favor de la ley la mayoría de los senadores y está previsto que en estos días ya se presente el proyecto de ley en el Parlamento. Se entiende que va a ser aprobado y rápidamente puesto en práctica.

La disposición impide a los empleados trabajar horas extraordinarias no remuneradas mediante el derecho a desconectarse de contactos no razonables fuera del horario laboral.

Básicamente, cuando un empleado está fuera del horario de trabajo no se le puede enviar comunicaciones y si se les envía por algún motivo y no contestara no hay ningún tipo de sanción al respecto.