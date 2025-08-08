Eventos históricos destacados de un 8 de agosto, a lo largo de la historia

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 8 de agosto

Efemérides del 8 de agosto

1883: Nacimiento de Emiliano Zapata

En San Miguel Anenecuilco, México, nació Emiliano Zapata, quien se convertiría en un líder clave de la Revolución Mexicana. Su lucha por mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas dejó un legado político que sigue inspirando al campesinado mexicano. (Hace 142 años)

1902: Nace Paul Dirac

En la ciudad de Bristol, Reino Unido, nació Paul Dirac, un destacado físico teórico británico que contribuyó significativamente al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. (Hace 123 años)

1898: Fallecimiento de Eugene Boudin

El pintor francés Eugene Boudin, conocido como "el poeta de la bruma", falleció en Deauville, Francia. Fue pionero en la pintura al aire libre y su obra dejó una fuerte influencia en el impresionismo. (Hace 127 años)

1897: Asesinato de Antonio Cánovas del Castillo

En el balneario de Santa Águeda de Mondragón, España, fue asesinado por un anarquista Antonio Cánovas del Castillo, un influyente político e historiador español. Era conocido por ser el creador del sistema político de la Restauración y líder del Partido Conservador. Se le reconoció como un político excepcional. (Hace 128 años)

117: Fallecimiento del emperador Trajano

En Cilicia, Armenia, tras una dura campaña militar, falleció el emperador Trajano a los 63 años. Nacido en la provincia de la Bética, en el sur de España, le sucedió Adriano. (Hace 1908 años)

